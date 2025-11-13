दिल्ली ब्लास्ट: भूसे में छिपाकर रखा था 2900 किलो विस्फोटक, मास्टर माइंड मुजम्मिल के गांव पहुंचा पत्रिका

Delhi blast: लाल किले पर ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉ. मुजम्मिल के ठिकाने फतेहपुर तगा और फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी जब पत्रिका की टीम पहुंची तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मुजम्मिल का ठिकाना बाहर से एक खंडहर है, लेकिन इसके अंदर देश को दहलाने का पूरा सामान मौजूद था। यह खंडहरनुमा घर ऐसा 'वॉच टावर' था, जहां से मुजम्मिल गांव में होने वाली हर हरकत पर पूरी नजर रखता था। लाल किले से 52 किलोमीटर और अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 3 किलोमीटर दूर है यह गांव। ग्रामीणों या किसी बाहरी को शक न हो, इसीलिए मुजम्मिल ने यह खंडहरनुमा घर चुना।