Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं! दिल्ली में धमाके के बाद बोले AAP नेता संजय सिंह

Delhi Blast: दिल्ली में कार में विस्फोट होने के बाद AAP नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा- देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 10, 2025

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट (Photo-Patrika)

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम को कार में ब्लास्ट में हो गया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP नेता संजय सिंह ने कहा- नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “ ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।”

कांग्रेस ने जताया दुख

दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस पार्टी ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पार्टी ने लिखा- दिल्ली के लाल किला के पास हुई वीभत्स घटना में कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक है। वहीं, इस दर्दनाक घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दर्द सहन करने की शक्ति दें।

धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

मामले की गहन जांच होनी चाहिए-तेजस्वी

राजद नेता तेजस्वी यादव ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में- चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम- हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।

उन्होंने आगे कहा- हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए। आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे?

क्या बोले पूर्व डीजीपी एके जैन

धमाके पर पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा- कुछ भी संभव है, विस्फोट हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है, गैस सिलेंडर में विस्फोट भी हो सकता है, ईंधन टैंक में आग लग सकती है, लेकिन ऐसी आग कम ही देखने को मिलती है। फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँच गई है, यह सामने आएगा कि क्या किसी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद, गुजरात, यूपी में आतंकवादियों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, हो सकता है कि उनके अलग हुए समूह ने इसे अंजाम दिया हो। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। 

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका
राष्ट्रीय
Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

10 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं! दिल्ली में धमाके के बाद बोले AAP नेता संजय सिंह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

पटना

Bihar Security Alert: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश

patna marine drive encounter
पटना

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से अचानक क्यों दूर हुए नीतीश? BJP नेता ने बताई बड़ी वजह

Dharmendra Pradhan
पटना

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.