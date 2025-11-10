Delhi Blast: मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं! दिल्ली में धमाके के बाद बोले AAP नेता संजय सिंह

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम को कार में ब्लास्ट में हो गया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP नेता संजय सिंह ने कहा- नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “ ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।”