Delhi Blast: मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं! दिल्ली में धमाके के बाद बोले AAP नेता संजय सिंह

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट (Photo-Patrika)
Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम को कार में ब्लास्ट में हो गया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP नेता संजय सिंह ने कहा- नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “ ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।”
दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस पार्टी ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पार्टी ने लिखा- दिल्ली के लाल किला के पास हुई वीभत्स घटना में कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक है। वहीं, इस दर्दनाक घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दर्द सहन करने की शक्ति दें।
धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में- चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम- हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।
उन्होंने आगे कहा- हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए। आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे?
धमाके पर पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा- कुछ भी संभव है, विस्फोट हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है, गैस सिलेंडर में विस्फोट भी हो सकता है, ईंधन टैंक में आग लग सकती है, लेकिन ऐसी आग कम ही देखने को मिलती है। फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँच गई है, यह सामने आएगा कि क्या किसी विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद, गुजरात, यूपी में आतंकवादियों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं, हो सकता है कि उनके अलग हुए समूह ने इसे अंजाम दिया हो। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
