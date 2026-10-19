दिल्ली में प्रदर्शन के बाद नेहा बोरा को 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने का आदेश, नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची AISA अध्यक्ष

नेहा बोरा उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थीं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव हिरासत में लिया। अगली सुबह उन्हें छोड़ दिया गया। AISA का आरोप है कि उन्हें घंटों एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया और वकीलों से मिलने नहीं दिया गया।