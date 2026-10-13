Delhi Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोदी सरकार की नई रणनीति, रामलीला मैदान समेत 3 नए ठिकाने तय

Delhi Protest Modi Government Strategy: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा और केंद्र सरकार ने मोर्चा संभालते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक जवाब और युवाओं से संवाद पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, तो दूसरी ओर राजधानी में प्रदर्शन स्थलों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है।