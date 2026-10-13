13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोदी सरकार की नई रणनीति, रामलीला मैदान समेत 3 नए ठिकाने तय

SIR Controversy: मतदाता सूची से नाम हटने के विवाद ने राजधानी की राजनीति में नई गर्मी ला दी है। अब सवाल सिर्फ चुनावी पारदर्शिता का नहीं, बल्कि विरोध के अधिकार, कानून-व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही का भी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 13, 2026

Delhi Protest, Modi Government Strategy

Delhi Protest : SIR विवाद पर भाजपा का पलटवार, मतदाता सूची सुधार और विपक्ष को जवाब देने की तैयारी (फोटो सोर्स: ANI)

Delhi Protest Modi Government Strategy: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा और केंद्र सरकार ने मोर्चा संभालते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक जवाब और युवाओं से संवाद पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है, तो दूसरी ओर राजधानी में प्रदर्शन स्थलों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है।

SIR विवाद से सड़क तक सियासी मुकाबला

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी INDIA गठबंधन और अन्य विरोधी समूहों के प्रदर्शन के बीच भाजपा ने अपनी रणनीति के कई मोर्चे सक्रिय किए हैं। पार्टी चुनाव आयोग के फैसलों पर उठ रहे सवालों का जवाब तथ्यों के जरिए देने की तैयारी में है। साथ ही, विपक्ष पर राजनीतिक हमला तेज करते हुए सरकार कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का दावा कर रही है।

दिल्ली में 47.7 लाख नामों पर उठे सवाल

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुसार, वर्ष 2026 की SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं वाली मसौदा सूची में करीब 47.7 लाख नाम हटाए गए। इनमें से लगभग 33 लाख प्रविष्टियां तार्किक विसंगतियों या मतदाता रिकॉर्ड के मानचित्रण से जुड़ी समस्याओं के दायरे में थीं। अधिकारी के मुताबिक, इनमें से करीब 20 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है।

दिल्ली में 14,947 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO), 902 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO), 70 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और 13 जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की गई है।

इस बीच, चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उद्देश्य ऐसे पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है, जिनके नाम किसी कारण से छूट गए। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इसी तरह की पहल की जानकारी दी गई है। बिहार में 90 हजार से अधिक विशेष शिविर आयोजित करने की योजना का उल्लेख किया गया है।

जंतर-मंतर की जगह अब तीन नए प्रदर्शन स्थल

राजधानी में लगातार प्रदर्शनों और यातायात संबंधी परेशानियों के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन समिति की सिफारिश पर अब रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान नए निर्धारित स्थल होंगे।

प्रशासन का तर्क है कि इससे आम नागरिकों को होने वाली असुविधा कम होगी और संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा। हालांकि, इस बदलाव को लेकर प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच पर बहस भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

युवाओं से संवाद, विपक्ष पर राजनीतिक निशाना

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, पार्टी चुनाव आयोग से जुड़े घटनाक्रम, निर्वाचन आयुक्तों के बीच कथित असहमति और मतदाता सूची में हुए बदलावों का तथ्यपत्र तैयार कर रही है। इसके साथ ही भाजपा कांग्रेस, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखकर विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने की तैयारी में है।

पार्टी नेतृत्व का तर्क है कि प्रदर्शन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग सहित सभी प्रक्रियाएं कानून के दायरे में होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

युवाओं से बातचीत का रास्ता भी सरकार के विकल्पों में शामिल बताया गया है। इससे पहले NEET प्रश्नपत्र लीक विवाद पर हुए आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदर्शनकारी समूहों से बातचीत की थी। बाद में केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया और परीक्षा सुधारों के लिए कदम उठाए।

असली परीक्षा भरोसा बहाल करने की

SIR विवाद का समाधान केवल प्रशासनिक आंकड़ों से नहीं होगा। मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना भी जरूरी है कि पात्र नागरिकों का नाम सूची से बाहर नहीं रहेगा और शिकायतों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से होगा। दूसरी ओर, प्रदर्शन स्थलों में बदलाव तभी प्रभावी साबित होगा, जब विरोध करने वालों को अपनी बात रखने का वास्तविक अवसर मिले।

फिलहाल भाजपा और केंद्र सरकार के सामने दोहरी चुनौती है विपक्ष के हमलों का जवाब देना और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को दूर करना। आने वाले दिनों में मतदाता सूची में सुधार की गति और सरकारी संवाद की प्रभावशीलता ही इस राजनीतिक टकराव की दिशा तय कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 07:54 am

Published on:

13 Oct 2026 07:11 am

Hindi News / National News / Delhi Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोदी सरकार की नई रणनीति, रामलीला मैदान समेत 3 नए ठिकाने तय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में 60% वोटर नोटिस का निपटारा, 12 दिनों में सुलझे 16 लाख मामले, 4 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

SIR Delhi
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का सवाल: सिर्फ कैंसर की दवाएं ही क्यों, बाकी दवाओं पर मुनाफे की लगाम क्यों नहीं

Supreme Court on Sunday
राष्ट्रीय

Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश, जयपुर में गिरे ओले, राजस्थान में 16 अक्टूबर तक बरसात के आसार

Weather Update news
राष्ट्रीय

गुजरात के अंबाजी मंदिर में क्यों नहीं होती देवी की मूर्ति की पूजा? जानें शक्तिपीठ का धार्मिक महत्व

Ambaji Temple news
राष्ट्रीय

विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट का विरोध, पानी और बिजली संकट पर उठे सवाल

Google
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.