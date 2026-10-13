INDIA Bloc Protest: INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर दिलीप घोष का वार, बोले- ‘लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने वालों को भुगतना होगा अंजाम’

Dilip Ghosh Statement: INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष के लोकतंत्र से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष देश में लोकतंत्र खत्म होने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करता है। घोष के मुताबिक, विपक्ष की इस राजनीति को जनता देख रही है और इसके परिणाम भी सामने आएंगे।