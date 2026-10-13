13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

INDIA Bloc Protest: INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर दिलीप घोष का वार, बोले- ‘लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने वालों को भुगतना होगा अंजाम’

West Bengal Politics: कोलकाता में INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन ने सियासी बयानबाजी को नया मोड़ दे दिया है। दिलीप घोष की टिप्पणी के बाद कांग्रेस की भूमिका और लोकतंत्र को लेकर जारी बहस फिर चर्चा में आ गई है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Manoj Vashisth

Oct 13, 2026

Dilip Ghosh INDIA Bloc Protest

Dilip Ghosh INDIA Bloc Protest : लोकतंत्र पर विपक्ष के दावों को दिलीप घोष ने घेरा, कांग्रेस की राजनीति पर उठाए सवाल (फोटो- ANI)

Dilip Ghosh Statement: INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष के लोकतंत्र से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष देश में लोकतंत्र खत्म होने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करता है। घोष के मुताबिक, विपक्ष की इस राजनीति को जनता देख रही है और इसके परिणाम भी सामने आएंगे।

क्या है पूरा मामला?

दिलीप घोष ने कोलकाता में विपक्षी INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करते हैं, जबकि लोकतंत्र के कमजोर होने की बात भी उठाते हैं।

घोष ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया विरोधाभासी है। उनके अनुसार, लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की राजनीति करना कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष के इन कदमों को देख रही है और कांग्रेस को इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या बोले?

दिलीप घोष के बयान का एक प्रमुख हिस्सा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ा रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता उन्हें एक और मौका दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उनकी स्थिति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हो सकती है।

यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र अखिलेश यादव हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि, घोष की टिप्पणी को उनके राजनीतिक आकलन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि चुनाव परिणाम के किसी निश्चित संकेत के तौर पर।

सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना

अपने बयान में घोष ने सुप्रीम कोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है और जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। हालांकि, उपलब्ध बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अदालत में किस विशेष याचिका, आदेश या कानूनी विवाद का संदर्भ दिया गया था।

इसलिए प्रदर्शन और अदालत से जुड़ी कार्रवाई के बीच संबंध को समझने के लिए संबंधित मामले का विवरण जानना जरूरी है। घोष की टिप्पणी को विपक्ष की राजनीतिक रणनीति पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अदालत के रुख पर किसी निष्कर्ष के तौर पर।

लोकतंत्र को लेकर क्यों अहम है यह बहस?

भारत में लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका अक्सर राजनीतिक बहस के केंद्र में रहते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने को अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल कई बार ऐसे विरोधों को राजनीतिक रणनीति करार देते हैं।

संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। वहीं, न्यायपालिका की भूमिका कानूनी विवादों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दावे का आकलन संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों के आधार पर किया जाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 08:41 am

Published on:

13 Oct 2026 08:00 am

Hindi News / National News / INDIA Bloc Protest: INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर दिलीप घोष का वार, बोले- ‘लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने वालों को भुगतना होगा अंजाम’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली पुलिस का एक्शन, सौरव दास और आशुतोष रांका फिर हिरासत में

Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा विपक्ष? राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को 'हाई टी' पर बुलाया

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

जिस खान मार्केट को लेकर कभी PM मोदी ने विपक्ष पर कसा था तंज, आज SIR पर प्रदर्शन पर क्या कह रहे वहां के व्यापारी?

MP Congress
राष्ट्रीय

दिल्ली में 60% वोटर नोटिस का निपटारा, 12 दिनों में सुलझे 16 लाख मामले, 4 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

SIR Delhi
राष्ट्रीय

Delhi Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच मोदी सरकार की नई रणनीति, रामलीला मैदान समेत 3 नए ठिकाने तय

Delhi Protest, Modi Government Strategy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.