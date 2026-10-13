INDIA Bloc Protest: INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर दिलीप घोष का वार, बोले- ‘लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने वालों को भुगतना होगा अंजाम’

Dilip Ghosh INDIA Bloc Protest : लोकतंत्र पर विपक्ष के दावों को दिलीप घोष ने घेरा, कांग्रेस की राजनीति पर उठाए सवाल (फोटो- ANI)
Dilip Ghosh Statement: INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष के लोकतंत्र से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष देश में लोकतंत्र खत्म होने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करता है। घोष के मुताबिक, विपक्ष की इस राजनीति को जनता देख रही है और इसके परिणाम भी सामने आएंगे।
दिलीप घोष ने कोलकाता में विपक्षी INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करते हैं, जबकि लोकतंत्र के कमजोर होने की बात भी उठाते हैं।
घोष ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया विरोधाभासी है। उनके अनुसार, लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की राजनीति करना कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष के इन कदमों को देख रही है और कांग्रेस को इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
दिलीप घोष के बयान का एक प्रमुख हिस्सा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ा रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता उन्हें एक और मौका दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उनकी स्थिति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हो सकती है।
यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र अखिलेश यादव हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि, घोष की टिप्पणी को उनके राजनीतिक आकलन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि चुनाव परिणाम के किसी निश्चित संकेत के तौर पर।
अपने बयान में घोष ने सुप्रीम कोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है और जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। हालांकि, उपलब्ध बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अदालत में किस विशेष याचिका, आदेश या कानूनी विवाद का संदर्भ दिया गया था।
इसलिए प्रदर्शन और अदालत से जुड़ी कार्रवाई के बीच संबंध को समझने के लिए संबंधित मामले का विवरण जानना जरूरी है। घोष की टिप्पणी को विपक्ष की राजनीतिक रणनीति पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अदालत के रुख पर किसी निष्कर्ष के तौर पर।
भारत में लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका अक्सर राजनीतिक बहस के केंद्र में रहते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने को अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल कई बार ऐसे विरोधों को राजनीतिक रणनीति करार देते हैं।
संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। वहीं, न्यायपालिका की भूमिका कानूनी विवादों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दावे का आकलन संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों के आधार पर किया जाना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग