ED का बड़ा एक्शन : केरल CM की बेटी के बाद अब कर्नाटक MLA के बेटों पर कसा शिकंजा, जानें क्या है पूरा मामला

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के बेटों का नाम एक संदिग्ध डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन में सामने आया है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इस क्रिप्टो घोटाले के जरिये भारी मात्रा में पैसों की हेराफेरी की गई है और अवैध धन को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) की कोशिश हुई है। इसी सिलसिले में दोनों भाईयों के बयानों को दर्ज करने और उनके बैंक खातों व डिजिटल वॉलेट्स की पड़ताल करने के लिए यह समन जारी किया गया है। दूसरी तरफ, केरल में सीएम की बेटी के खिलाफ भी केंद्रीय जांच एजेंसियां काफी समय से सबूत जुटा रही थीं, जिसके बाद अब उन्हें सीधे पूछताछ के लिए बुला लिया गया है।