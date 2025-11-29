Kamla Pan Pasand Masala: कारोबारी के बेटे और पत्नी पर FIR दर्ज, पति पर रिश्तेदार लगा रहे दूसरी शादी करने का आरोप

कोलकाता में महिला के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उसे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके पति ने "किसी और से अवैध रूप से शादी कर ली थी"। एक रिश्तेदार ने कहा, "हम उसे पिछले साल घर वापस ले आए थे, लेकिन ससुराल वालों ने जब हमें आश्वासन दिया कि वे सभी मामले सुलझा लेंगे, तो वह वापस लौट गई। लेकिन प्रताड़ना जारी रही।" हालांकि व्यवसायी के परिवार ने आरोपों से इनकार किया है।