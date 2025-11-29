Kamla Pan Pasand Masala: कारोबारी के बेटे और पत्नी पर FIR दर्ज, पति पर रिश्तेदार लगा रहे दूसरी शादी करने का आरोप

कमला पसंद पान मसाला कारोबारी के बेटे और पत्नी पर एफआईआर दर्ज।
Vasant Vihar Suicide Case: दिल्ली पुलिस ने 38 वर्षीय महिला के सुसाइड मामले में पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कमला पसंद पान मसाला (Kamla Pasand Pan Masala) कंपनी के मालिक की बहू ने वसंत विहार स्थित अपने घर में बीते मंगलवार को कथित तौर पर आत्महत्या (Kamla Pasand Pan Masala Bahu Suicide Case) कर ली।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिन्दुस्तान टाइम्स से बताया कि महिला की मां की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य इरादे) के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
कमला पसंद पान मसाला समूह के मालिक की बहू इसी हफ्ते मंगलवार की दोपहर अपने बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में मृत पाई गईं। पुलिस ने बताया कि वह अपने पति और दो बच्चों के साथ वसंत विहार स्थित अपने घर में रहती थीं। बहू का शव पाए जाने के समय घर में घरेलू कर्मचारी और सहायक भी मौजूद थे।
पुलिस के अनुसार, पति सुबह जिम और अन्य कामों के लिए निकल गया था और बच्चे स्कूल गए थे। बताया जा रहा है कि पति जब दोपहर के आसपास लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बेहोश पाया। स्टाफ की मदद से वह अपनी पत्नी को एक निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कमरे से बरामद एक डायरी में "रिश्तों में समस्या" का ज़िक्र भी पाया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि उसमें कोई नाम नहीं लिखा था और न ही कोई सीधा आरोप लगाया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उसकी मां ने आरोप लगाया है कि उसके पति और सास उसे परेशान कर रहे थे। उसकी शिकायत के आधार पर आगे की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।"
पुलिस ने पहले बताया था कि एक अपराध दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और परिवार के सदस्यों व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों के एक बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया और बुधवार को शव परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि दंपति की शादी 2010 में हुई थी और महिला गृहिणी थी।
खबर मिलने के तत्काल बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। इस धारा के अन्तर्गत आत्महत्या सहित अप्राकृतिक या संदिग्ध मौतों की जांच की जाती है।
कोलकाता में महिला के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उसे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके पति ने "किसी और से अवैध रूप से शादी कर ली थी"। एक रिश्तेदार ने कहा, "हम उसे पिछले साल घर वापस ले आए थे, लेकिन ससुराल वालों ने जब हमें आश्वासन दिया कि वे सभी मामले सुलझा लेंगे, तो वह वापस लौट गई। लेकिन प्रताड़ना जारी रही।" हालांकि व्यवसायी के परिवार ने आरोपों से इनकार किया है।
पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
