नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिसंबर से बदलेगा टोल सिस्टम, अब वाहन के बिना रुके कटेगा टोल टैक्स

नितिन गडकरी ने कहा कि अगर भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनना है, तो लॉजिस्टिक (ढुलाई) लागत को कम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले भारत में लॉजिस्टिक लागत 16% थी अब यह घटकर करीब 10% रह गई है उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में यह 12%, यूरोप में 12% और चीन में 8 से 10% के बीच है। गडकरी के अनुसार देश में बने नए एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज और सस्ता बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी वजह से माल ढुलाई का खर्च लगातार कम हो रहा है और कारोबार को फायदा मिल रहा है।