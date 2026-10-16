वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक मजबूती कैसे बनाता है भारत का विविध विकास मॉडल?

India GDP Growth Rate: भारत की आर्थिक विकास दर और वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का भरोसा बढ़ा है। ग्रीक न्यूज वेबसाइट Directus की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OECD, S&P Global, Fitch Ratings, एशियाई विकास बैंक (ADB) और Moody’s Ratings ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट में इसकी वजह घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूती और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों से मिल रहे समर्थन को बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, OECD ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, S&P Global ने इसे 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत और Fitch Ratings ने 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत किया है। ADB ने भी अपना अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि Moody’s Ratings ने इसे 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया है।