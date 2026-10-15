मतदाता सूचियों का होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR), 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का शेड्यूल जारी

निर्वाचन आयोग के अनुसार, देश के जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR चल रहा है या अभी-अभी पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है। मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए इन तीनों जगह मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।