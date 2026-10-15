‘राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लायक नहीं’, प्रशांत भूषण की टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना

सीनियर एडवोकेट भूषण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश में सत्ता परिवर्तन की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में चुनावी लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। भूषण ने कहा, "यह सरकार बार-बार कहती है कि यह आंदोलन विपक्ष द्वारा सत्ता परिवर्तन की कोशिश है। हम तो बस देश में चुनावी लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे हैं। अगर ऐसी बर्बरता जारी रही, तो सत्ता परिवर्तन ज़रूर होगा। हम सभी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? सत्ता परिवर्तन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना कोई अपराध नहीं है। ऐसी सरकार नहीं चल सकती, जो देश में चुनावी लोकतंत्र को कुचलने पर तुली हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती रहे।"