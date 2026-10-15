सत्ता परिवर्तन बनाम तख्तापलट: प्रशांत भूषण के बयान पर संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा

BJP vs Opposition: बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रशांत भूषण और नेहा बोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह लड़ाई सत्ता परिवर्तन के लिए है और जब तक वे सत्ता परिवर्तन नहीं कर देते, तब तक वे रुकेंगे नहीं। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि, यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और न ही यह किसी एक परिवार का है। यह देश यहां के 1.4 अरब लोगों का है। शुरुआत से ही, बीजेपी और इस देश के आम नागरिक कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी और उनसे जुड़े लोगों का मकसद 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के खिलाफ लड़ना या बच्चों के भविष्य के लिए काम करना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद देश में तख्तापलट करना है।