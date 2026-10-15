गुजरात की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ बॉयलर, 4 मजदूरों की मौत

अस्पताल में उस समय 200 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। इनमें कई गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। रात के समय मरीजों को बाहर निकालना आसान नहीं था। लेकिन प्रशासन, पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर मोर्चा संभाला। सभी मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। हालांकि, किसी की जान नहीं गई।