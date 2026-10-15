दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में CJP के विरोध प्रदर्शन को रोकने से इनकार

अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली सीजेपी ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दीपके ने समर्थकों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कनॉट प्लेस पहुंचकर तिरंगा लहराएं। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की गई, मानो शहर को भारत-पाकिस्तान सीमा में बदल दिया गया हो। उन्होंने कहा कि रेलवे और मेट्रो बंद करने के साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को दिल्ली में तैनात किया गया। सीजेपी के इस प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई क्योंकि आयोजकों के पिछले रिकॉर्ड और तरीकों को लेकर चिंता जताई जा रही है।