भरत तिवारी मामले में RJD सांसद सुधाकर सिंह को मिला 5 करोड़ का मानहानि नोटिस, बयान को लेकर है विवाद

Sudhakar Singh RJD: बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का सिविल मुकदमा और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। यह विवाद भरत भूषण तिवारी की मौत और जमुई की एक घटना को लेकर सांसद की ओर से दिए गए बयानों से जुड़ा है। बक्सर से RJD सांसद सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर नोटिस मिलने की जानकारी शेयर की है। उन्होंने साफ कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे और अपने बयान पर कायम हैं। सांसद के मुताबिक, उन्होंने दोनों मामलों में जनहित के मुद्दे उठाए हैं।