कैबिनेट की गोपनीय बातें मीडिया तक किसने पहुंचाईं? पहले CM का फोन जांचिए : कुमारस्वामी

कुमारस्वामी ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर और कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि इस पूरे विवाद की जांच किसी मौजूदा जज की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने कहा कि वह सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं कि जांच मौजूदा जज की निगरानी में हो। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे और डी.के. शिवकुमार का नाम लेते हुए कहा कि यदि सरकार को उन पर संदेह है, तो जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि वह खुद जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।