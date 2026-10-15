एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, बोले- 1982 के बाद पहली बार, भारत ने मैराथन में सफलता हासिल की

एशियाई खेलों के दौरान भारत के शानदार प्रदर्शन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने इस बार कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें से 38 पदक अकेले देश की बेटियों ने अपने नाम किए हैं, जिसमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 1982 के बाद पहली बार, भारत ने मैराथन में सफलता हासिल की है। यह वाकई बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस और नौकायन जैसे खेलों में भारत ने कभी कोई पदक नहीं जीता था। उनमें भी हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है।