15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पूर्व कस्टम अधिकारी की हत्याकांड पर एसपी का बड़ा बयान, बेटे ने जमीन माफियाओं पर लगाया आरोप

Ara Murder Case : बिहार का आरा में कस्टम विभाग के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर की हत्या पर भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि आज सुबह राम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैंने घटनास्थल का मुआयना किया और उनकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से बात की।
2 min read
Google source verification

पटना

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2026

Bhojpur SP Awadhesh Dixit

Bhojpur SP Awadhesh Dixit (Photo: Video Grab/IANS)

Ara Murder Case : आरा। बिहार का आरा गुरुवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम गया। हथियारबंद अपराधियों ने कस्टम विभाग के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई है।

जमीन विवाद को हत्या की वजह मानकर जांच, कई लोगों से होगी पूछताछ

इस हत्याकांड पर भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि आज सुबह राम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैंने घटनास्थल का मुआयना किया और उनकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से बात की। अब तक जो मुख्य कारण सामने आया है, वह जमीन का एक विवाद है। इसे लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था और परिवार ने अलग-अलग अधिकारियों के पास आवेदन भी दिए थे।

एसपी ने आगे बताया कि जमीन से जुड़ा एक और विवाद भी है, जिसमें वे और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारियां करेंगे। जिन पुलिस अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवार के सदस्यों ने भू-माफियाओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

जैन कॉलेज गेट के पास वारदात, करीब से मारी गईं आठ गोलियां

यह वारदात आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन कॉलेज गेट के पास हुई। बताया जा रहा है कि मृतक को काफी करीब से आठ गोलियां मारी गईं हैं। छह गोली पेट-सीने के पास, एक गोली बाईं तरफ सीने के पास और एक गोली बाईं ओर गर्दन में लगी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व अधिकारी को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कार में छिपकर बेटे ने बचाई जान, तीन हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग

घटना के समय रामकुमार सिंह के पास राजेश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन कार में छिप जाने के कारण उनकी जान बच गई। राजेश कुमार ने बताया कि वो अपने पिता के साथ हर रोज सुबह टहलने के लिए रमना मैदान जाते थे। अपराधियों की ओर से जब पापा को गोली मारी जा रही थी, उस समय मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसके कारण मेरी जान बच गई।

उन्होंने कहा कि हर रोज की तरह सुबह उनके पापा कार से बाहर निकले और मैं गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही पापा गाड़ी का गेट बंद कर रहे थे, तभी तीन हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप, पहले भी हमले की बात

बेटे राजेश कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के सिंगही मोड़ के समीप एक जमीन विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि आरा के कुछ जमीन माफियाओं ने जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। इसके बाद पापा ने थाने में शिकायत भी की थी। कई बार जानलेवा हमला भी हुआ था। आज सुबह-सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 11:01 am

Published on:

15 Oct 2026 10:59 am

Hindi News / National News / पूर्व कस्टम अधिकारी की हत्याकांड पर एसपी का बड़ा बयान, बेटे ने जमीन माफियाओं पर लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rahul Gandhi Vote Theft Claim: राहुल गांधी के दावे पर भाजपा का पलटवार: ‘2026 में टीवीके की जीत क्या धांधली थी?’

CR Kesavan Targets Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

सचिन पायलट के ‘मोदी जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होंगे’ बयान पर सियासत तेज, जेडीयू ने कांग्रेस को घेरा; सपा बोली- युवाओं से माफी मांगें पीएम

Former Prime Minister Remark
राष्ट्रीय

हरियाणा के नूंह में पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात गौ-तस्कर शाहिद ढेर, 2018 में क्राइम ब्रांच की हिरासत से हुआ था फरार

Nuh encounter
राष्ट्रीय

राघोपुर हादसे पर तेजस्वी के बयान से भड़के बिहार बीजेपी अध्यक्ष, बोले- 12 साल विधायक रहे फिर भी नहीं बनवाया रिंग बांध

Sanjay Saraogi, Raghopur Boat Accident
राष्ट्रीय

Congress का बदला रुख: राहुल गांधी ने बढ़ाया हाथ, लेकिन एक धरे को अब भी CJP के इरादों पर संशय क्यों?

SIR Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.