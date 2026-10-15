पूर्व कस्टम अधिकारी की हत्याकांड पर एसपी का बड़ा बयान, बेटे ने जमीन माफियाओं पर लगाया आरोप

यह वारदात आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन कॉलेज गेट के पास हुई। बताया जा रहा है कि मृतक को काफी करीब से आठ गोलियां मारी गईं हैं। छह गोली पेट-सीने के पास, एक गोली बाईं तरफ सीने के पास और एक गोली बाईं ओर गर्दन में लगी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व अधिकारी को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।