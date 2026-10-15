Congress का बदला रुख: राहुल गांधी ने बढ़ाया हाथ, लेकिन एक धरे को अब भी CJP के इरादों पर संशय क्यों?

राहुल गांधी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सभी प्रदर्शन एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी समानांतर प्रदर्शन नहीं है। ये सभी एक ही प्रदर्शन हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या किस संगठन से आते हैं। यदि आप संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ हूं। कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन करेगी। हम आपकी रक्षा और मदद करेंगे। राहुल गांधी ने CJP के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया था। गौरतलब बात यह है कि उसी दिन जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर ही थी, तो CJP के नेता उस मार्च से दूर थे।