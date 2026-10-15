रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट: इंसानी दिमाग की सीमाओं से आगे निकल सकती है तकनीक की रफ्तार

विशेषज्ञों के अनुसार रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट (आरएसआइ) का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सुरक्षा की रफ्तार तकनीक के विकास से पीछे छूट सकती है। जब एआइ इंसानों के बिना खुद एक दिन में कई जनरेशन आगे बढ़ जाएगा तो इंसानी वैज्ञानिकों के पास उसके फैसलों, कोड और सोच को समझने का समय ही नहीं बचेगा। जब सिस्टम पूरी तरह 'ब्लैक बॉक्स' बन जाएगा, तो उसमें कोई 'ऑफ स्विच' बनाना भी मुश्किल हो सकता है।