Kalighat Kali Temple: कोलकाता के कालीघाट में विराजीं हैं मां काली, देवी सती के दाहिने पैर की चार अंगुलियां गिरने की मान्यता

Kalighat Shakti Peeth: शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में पश्चिम बंगाल की राजधानी का एक कोना पूरी तरह भक्तिमय हो उठा है। कालीघाट स्थित मां काली का मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार दिख रहा है। आदि गंगा के किनारे बसा यह स्थान न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि देश-विदेश से आए भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां देवी सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं, जिसने इसे 51 शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान दिलाया। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारे और आरती की ध्वनि वातावरण को और पवित्र बना रही है। मां से सुख-समृद्धि और संकट निवारण की कामना लेकर लोग कतार में खड़े हैं।