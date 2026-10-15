राघोपुर हादसे पर तेजस्वी के बयान से भड़के बिहार बीजेपी अध्यक्ष, बोले- 12 साल विधायक रहे फिर भी नहीं बनवाया रिंग बांध

Raghopur Boat Accident: वैशाली के राघोपुर में नाव पलटने से 13 मासूम बच्चों की मौत की त्रासदी (Raghopur Naav Hadsa) अभी थमी भी नहीं थी कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिंग बांध न बनने का मुद्दा उठाया तो बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद 10-12 साल विधायक और उपमुख्यमंत्री रहकर भी उन्होंने अपने क्षेत्र की सुध नहीं ली। सरावगी ने साफ कहा कि इस दर्दनाक (Raghopur boat accident) घटना का राजनीतिकरण ठीक नहीं। दोषी किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे।