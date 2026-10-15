‘कल कनॉट प्लेस पर होने वाले CJP प्रोटेस्ट को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे’, हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान

इस मामले में सुबह भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन सांब्रे ने मामले को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो जाए उसके बाद दोपहर 2:30 बजे फिर अदालत में आएं। तब इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन पुलिस के आश्वासन को दर्ज करके मामले को गंभीरता से लिया है।