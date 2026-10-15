किसानों को 5,000 रुपये की मदद पर कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने उठाए सवाल, बोले- यह किसानों के संघर्ष का मजाक

कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 5,000 रुपये की सहायता घोषित की है, जो मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आज 5,000 रुपये में एक बच्चे के कपड़े खरीदना भी मुश्किल है। वानखड़े के मुताबिक, किसानों ने अपनी पूरी जमा-पूंजी खेती में लगा दी, लेकिन फसल बर्बाद होने के बाद सरकार उन्हें केवल 5,000 रुपये की सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि यह मदद किसानों की परेशानियों के मुकाबले बहुत कम है और इसे उनके साथ मजाक करने जैसा बताया।