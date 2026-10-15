आंदोलन दबाने वाले बड़ी गलती कर रहे हैं: प्रशांत किशोर का केंद्र और चुनाव आयोग पर सीधा वार

प्रशांत किशोर ने बताया कि वे पिछले दो महीनों से, यानी जब से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं। उनके अनुसार वह प्रदर्शन पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था कि जो लोग यह मान रहे हैं कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा या आसानी से दबा दिया जाएगा, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर गहरी नाराजगी रखता है। यह नाराजगी किसी न किसी रूप में सामने जरूर आएगी, और आज हम ठीक यही देख रहे हैं।