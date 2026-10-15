राहुल गांधी पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साधा निशाना, बोले- देश अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। फोटो-IANS
Janardan Singh Sigriwal on Rahul Gandhi: मुख्य चुनाव आयुक्तज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की बयानबाजी को बेतुका बताते हुए कहा कि देश की जनता अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है।
भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के बयान अब हंसी का पात्र बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद बिना तुक और मतलब की बातें करना राहुल गांधी की आदत बन गई है।
सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाए जाने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा सांसद ने इसे राहुल गांधी की सोच बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्र के प्रति कोई चिंता नहीं है।
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जब नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि विरोध प्रदर्शन के कारण कारोबारियों और व्यापार जगत को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के मन में देश, देशवासियों, व्यापारियों और युवाओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी की प्राथमिकता मीडिया में बने रहना और अपने बयानों को चर्चा में बनाए रखना है।
सिग्रीवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मीडिया में उनके बयान लगातार छपते रहें और चीजें उनकी इच्छा के मुताबिक हों। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब इस तरह की बयानबाजी पर ध्यान नहीं दे रही है।
भाजपा सांसद के मुताबिक, जनता का ध्यान देश के विकास, आम लोगों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य पर है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर विरोध करने से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है।
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद को लेकर विपक्ष के विरोध को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता राहुल गांधी की बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लेगी और भविष्य में भी उनके बयानों का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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