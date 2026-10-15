15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राहुल गांधी पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साधा निशाना, बोले- देश अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता

Janardan Singh Sigriwal on Rahul Gandhi: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग पर इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उनकी बयानबाजी को बेतुका बताते हुए प्रदर्शन से कारोबार को नुकसान होने की आशंका जताई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2026

Janardan Singh Sigriwal on Rahul Gandhi

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। फोटो-IANS

Janardan Singh Sigriwal on Rahul Gandhi: मुख्य चुनाव आयुक्तज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की बयानबाजी को बेतुका बताते हुए कहा कि देश की जनता अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

राहुल गांधी के बयान हंसी का पात्र बन गए: सिग्रीवाल

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के बयान अब हंसी का पात्र बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद बिना तुक और मतलब की बातें करना राहुल गांधी की आदत बन गई है।

सिग्रीवाल ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाए जाने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा सांसद ने इसे राहुल गांधी की सोच बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्र के प्रति कोई चिंता नहीं है।

नवरात्र के दौरान प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल

जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जब नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि विरोध प्रदर्शन के कारण कारोबारियों और व्यापार जगत को लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के मन में देश, देशवासियों, व्यापारियों और युवाओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी की प्राथमिकता मीडिया में बने रहना और अपने बयानों को चर्चा में बनाए रखना है।

मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी का आरोप

सिग्रीवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मीडिया में उनके बयान लगातार छपते रहें और चीजें उनकी इच्छा के मुताबिक हों। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब इस तरह की बयानबाजी पर ध्यान नहीं दे रही है।

भाजपा सांसद के मुताबिक, जनता का ध्यान देश के विकास, आम लोगों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य पर है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर विरोध करने से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद को लेकर विपक्ष के विरोध को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता राहुल गांधी की बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लेगी और भविष्य में भी उनके बयानों का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

15 Oct 2026 03:38 pm

Published on:

15 Oct 2026 03:32 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साधा निशाना, बोले- देश अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले सचिन पायलट ने बनाई नई रणनीति, गैंगस्टर हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात

Punjab Assembly Elections 2027
राष्ट्रीय

Abhijeet Dipke on Gyanesh Kumar : ‘ज्ञानेश कुमार को इतनी सुरक्षा क्यों दे रहे मोदी?’ अभिजीत दीपके ने केंद्र पर साधा निशाना

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय

बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- पेज को फिर से तुरंत बहाल करो

Meta news
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला को धक्का देने के आरोपों की जांच के आदेश दिए, गौरव भाटिया ने लगाए राहुल गांधी पर आरोप

Supreme Court
राष्ट्रीय

शराब तस्करों के हमले में सिपाही की मौत पर भड़के पप्पू यादव, बोले- बिहार में सब भगवान भरोसे

Pappu Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.