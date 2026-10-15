राहुल गांधी पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साधा निशाना, बोले- देश अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता

Janardan Singh Sigriwal on Rahul Gandhi: मुख्य चुनाव आयुक्तज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी की बयानबाजी को बेतुका बताते हुए कहा कि देश की जनता अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है।