15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi : राहुल गांधी अराजकता के प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीड़तंत्र नहीं चलेगा: गौरव भाटिया

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय लोकतंत्र में अराजकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस बात को तथ्यों ने उजागर किया है और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2026

Gaurav Bhatia

Gaurav Bhatia (Photo-ANI)

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को अराजक, अपरिपक्व और गैर-जिम्मेदार नेता बताते हुए कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और उसके परिसर में भीड़तंत्र नहीं चल सकता। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय भारतीय लोकतंत्र में अराजकता के प्रतीक बन चुके राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेंगे। भाटिया के मुताबिक, इस मामले से जुड़े कई मुद्दों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें वह वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पेश हुए थे।

राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि देश के लोग राहुल गांधी को किस नजरिए से देखते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेता प्रतिपक्ष का पद है, जो अपरिपक्व, गैर-जिम्मेदार और संविधान की समझ से अनभिज्ञ है। भाटिया ने प्रदर्शन के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस अधिकार के नाम पर संवैधानिक मर्यादाओं को पार किया जा सकता है और किसी भी स्थान पर नारेबाजी या हंगामा किया जा सकता है?

न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थल होते हैं और वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना भी जरूरी होता है। भाटिया ने आरोप लगाया कि 10 और 11 अक्टूबर को कांग्रेस तथा राहुल गांधी की ओर से प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस तरह की कार्रवाई का क्या औचित्य है? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और वहां भीड़तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में मिले अधिकारों का इस्तेमाल संवैधानिक सीमाओं और संस्थाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे को भी उठाया

गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने राहुल गांधी के 'स्मैश द पैट्रिआर्की' यानी पितृसत्ता को खत्म करने के नारे का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या महिलाओं के सम्मान की बात केवल गांधी परिवार की महिलाओं तक ही सीमित है? उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है, जिस पर हर नागरिक विचार कर रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून, संविधान और न्यायपालिका की गरिमा को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और अदालत की गरिमा से जुड़े मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई हुई। भाजपा ने इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 04:19 pm

Published on:

15 Oct 2026 04:04 pm

Hindi News / National News / Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi : राहुल गांधी अराजकता के प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीड़तंत्र नहीं चलेगा: गौरव भाटिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस पर कांग्रेस का हमला, बोली- सरकार के खिलाफ बोलने पर होती है बदले की कार्रवाई

Imran Khan CEC Protest
राष्ट्रीय

भरत तिवारी मामले में RJD सांसद सुधाकर सिंह को मिला 5 करोड़ का मानहानि नोटिस, बयान को लेकर है विवाद

Sudhakar Singh
राष्ट्रीय

40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व अधिकारी पुनीत गर्ग को मिली जमानत

Delhi High Court
राष्ट्रीय

कर्नाटक में मुस्लिम वोटरों के नाम काटने का आरोप, प्रकाश राज बोले- यह आवाजों को खामोशी से मिटाने की कोशिश

Form 7 Controversy
राष्ट्रीय

किसानों को 5,000 रुपये की मदद पर कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने उठाए सवाल, बोले- यह किसानों के संघर्ष का मजाक

Balwant Wankhade on Maharashtra Farmer Relief
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.