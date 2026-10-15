Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi : राहुल गांधी अराजकता के प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीड़तंत्र नहीं चलेगा: गौरव भाटिया

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को अराजक, अपरिपक्व और गैर-जिम्मेदार नेता बताते हुए कहा कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और उसके परिसर में भीड़तंत्र नहीं चल सकता। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय भारतीय लोकतंत्र में अराजकता के प्रतीक बन चुके राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेंगे। भाटिया के मुताबिक, इस मामले से जुड़े कई मुद्दों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें वह वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पेश हुए थे।