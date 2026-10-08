8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बना रहा’, गौरव भाटिया का राहुल गांधी-केजरीवाल पर निशाना

BJP Gaurav Bhatia : भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि मौजूदा समय में देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक मर्यादाओं और संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश की सेवा की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 08, 2026

Gaurav Bhatia

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Gaurav Bhatia Rahul Gandhi: नई दिल्ली। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने गुरुवार को विपक्षी दलों पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक मर्यादाओं और संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश की सेवा की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है।

कल हर नागरिक ने गर्व महसूस किया

गौरव भाटिया ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में संविधान की मूल भावना को कायम रखा और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

'लोकतंत्र की हत्या' के आरोपों में कोई आधार नहीं

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों के उन आरोपों को निराधार बताया, जिनमें लोकतंत्र की हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद संविधान को कमजोर कर रहा है और उसके लगाए आरोपों में कोई तथ्य या सबूत नहीं है।

पंजाब में 50 वार्ड में दोबारा चुनाव का आदेश

भाजपा नेता ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ठोस तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्ड में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था।

भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने राजनीति में आने के समय 'स्वराज' की बात की थी, वह अब 'गुंडाराज' की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों को कराने की मुख्य जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की थी।

जांच आयोग की रिपोर्ट लोकतंत्र के लिए शर्मनाक

भाटिया ने कहा कि चुनावों से जुड़े तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय तथ्य-जांच आयोग बनाया था। आयोग ने चुनावों से जुड़ी शिकायतों की जांच की और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की।

उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले और पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने पंजाब में लोकतंत्र की हत्या की है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 12:43 pm

Published on:

08 Oct 2026 12:35 pm

Hindi News / National News / ‘विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बना रहा’, गौरव भाटिया का राहुल गांधी-केजरीवाल पर निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'लाठी चलाने से समाधान नहीं निकलेगा, वो हमारे बच्चे हैं', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले मुरली मनोहर जोशी

Murli Manohar Joshi
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने CM मान के OSD से जुड़ी CBI की ‘भ्रष्टाचार’ जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टाल दी

cm bhagwant maan
राष्ट्रीय

निष्पक्ष चुनाव जरूरी, संविधान का उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप: ECI विवाद पर बोले मुरली मनोहर जोशी

Murli Manohar Joshi
राष्ट्रीय

नाना पाटेकर की अंतिम विदाई की जगह तय, यहां होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

Nana Patekar son Emotional Video
मुंबई

मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा आरोप, बोले- देश में चल रही सबसे बड़ी साजिश

DK Shivakumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.