‘विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बना रहा’, गौरव भाटिया का राहुल गांधी-केजरीवाल पर निशाना

Gaurav Bhatia Rahul Gandhi: नई दिल्ली। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने गुरुवार को विपक्षी दलों पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक मर्यादाओं और संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश की सेवा की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है।