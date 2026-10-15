अंकिता भंडारी केस: राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रोकने की मांग

Rahul Gandhi Letter to President: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल पद पर दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और CBI जांच पूरी होने तक उन्हें पदभार न देने की अपील की है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक कथित VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना के करीब चार साल बाद भी कथित VIP की पहचान को लेकर सवाल क्यों बने हुए हैं।