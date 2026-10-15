16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, CJP ने दी है तिरंगा फहराने की कॉल

Connaught Place Central Park: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रहेगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। नोटिस में पार्क बंद रखने की वजह प्रशासनिक बताई गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से तिरंगा मार्च के बाद पार्क में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की थी। हालांकि, NDMC के आदेश और मार्च को लेकर जारी पुलिस निर्देशों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।