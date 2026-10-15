कोर्ट में माफी मांगने वाली बात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी सफाई, कहा- माफी मांगना एक तय प्रक्रिया, अवमानना का मामला नहीं बनता

इंटरनेट सेवाओं को बंद करने पर गृह सचिव ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मोबाइल इंटरनेट के एक दिन के निलंबन का अनुरोध किया था, और इस अनुरोध पर नियमानुसार विचार किया गया तथा मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे उचित माना गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंटरनेट शटडाउन 9 अक्टूबर को रात 10 बजे से 10 अक्टूबर को रात 10 बजे तक रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में प्रभावी रहा था। यह प्रतिबंध केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लागू था और इसमें वाई-फाई (Wi-Fi) तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शन शामिल नहीं थे।