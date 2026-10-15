CJP तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, चुनिंदा समूह को झंडे लहराने की इजाजत, आम लोगों से दूर रहने की अपील

दिल्ली पुलिस की डीसीपी नेहा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लोगों को तिरंगे के साथ जुटने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने समर्थकों से इस प्रदर्शन में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है।आगे उन्होंने कहा कि इलाके में शांति बनाए रखने और लोगों व संपत्ति की सुरक्षा के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू हैं।