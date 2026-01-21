कितनी जवान है भाजपा? अध्यक्ष नितिन नबीन हैं 45 साल के, मुख्यमंत्रियों और प्रदेशाध्यक्षों की क्या है उम्र

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नबीन के चुनाव में सबसे अधिक पीएम मोदी की चली है। मोदी ने इससे एक मजूबत संदेश संघ और पार्टी को दिया है। जब यह तय करने की बात आएगी कि कौन किस पद पर रहेगा तो वह ही अंतिम अथॉरिटी होंगे। किसी लॉबी का दवाब काम नहीं आएगा। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह की जोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिस पर RSS का मुहर भी हो और वह अन्य किसी वरिष्ठ नेता के करीब भी न हो। नितिन नबीन इस कसौटी पर खरे उतरते हैं।