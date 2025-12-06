40,000 बिरयानी पैकेटों ने बढ़ाई हलचल, सऊदी से बुलाए गए खास मौलवी! बंगाल में ‘बाबरी’ मस्जिद का शिलान्यास आज!

Humayun Kabir Babri Masjid Controversy: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी’ जैसा मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता हुमायूं कबीर ने तैयारी पूरी कर ली है। आज शनिवार 6 दिसंबर, 2025 को मस्जिद का शिलान्यास होना है। इस बात की पुष्टि टीएमसी के बागी नेता (हुमायूं कबीर) के एक करीबी ने की है। उसका कहना है कि इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। सऊदी से मौलवी बुलाए गए हैं। 40,000 लोगों के लिए बिरयानी का पैकेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20000 लोग स्थानीय हैं। इन सब का खर्च 30 लाख से अधिक है। जबकि आयोजन स्थल का कुल बजट 70 लाख के आसपास है।