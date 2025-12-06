40,000 बिरयानी पैकेटों ने बढ़ाई हलचल, सऊदी से बुलाए गए खास मौलवी! बंगाल में ‘बाबरी’ मस्जिद का शिलान्यास आज!

हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद विवाद (इमेज सोर्स: एक्स)
Humayun Kabir Babri Masjid Controversy: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी’ जैसा मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता हुमायूं कबीर ने तैयारी पूरी कर ली है। आज शनिवार 6 दिसंबर, 2025 को मस्जिद का शिलान्यास होना है। इस बात की पुष्टि टीएमसी के बागी नेता (हुमायूं कबीर) के एक करीबी ने की है। उसका कहना है कि इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। सऊदी से मौलवी बुलाए गए हैं। 40,000 लोगों के लिए बिरयानी का पैकेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20000 लोग स्थानीय हैं। इन सब का खर्च 30 लाख से अधिक है। जबकि आयोजन स्थल का कुल बजट 70 लाख के आसपास है।
बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद गांव-गांव में पोस्टर, होर्डिंग और पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिनमें नई मस्जिद का डिजाइन भी साफ-साफ दिखाया गया है।
बता दें 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस किया गया था। अब इसके ठीक 33 साल बाद किए गए इस घोषणा ने सियासत के गलियारों में हलचल मचा दी है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा निर्देश दिया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोजन स्थल (NH-12) और मुर्शिदाबाद के इलाकों में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
हुमायूं कबीर के करीबी ने बताया कि आयोजन स्थल पर बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। ताकि 400 लोग एक साथ मंच पर बैठ सकें। इससे पहले हुमायूं कबीर कहा था कि आयोजन स्थल पर 3 लाख लोग इकठ्ठा होंगे।
बीते दिन हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम को लेकर कहा था कि सुबह 10 बजे से कुरान की आयतों से कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके बाद दोपहर में मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी।
