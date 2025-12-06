6 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

40,000 बिरयानी पैकेटों ने बढ़ाई हलचल, सऊदी से बुलाए गए खास मौलवी! बंगाल में ‘बाबरी’ मस्जिद का शिलान्यास आज!

Babri Masjid Controversy: बंगाल में आज ‘बाबरी’ जैसा मस्जिद का शिलान्यास होना है। टीएमसी के निलंबित विधायक के एक करीबी ने बताया कि इसके लिए सऊदी से खास मौलवी बुलाए गए हैं। 40,000 बिरयानी के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं… पढ़िए पूरी खबर।

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 06, 2025

Humayun Kabir Babri Masjid Controversy

हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद विवाद (इमेज सोर्स: एक्स)

Humayun Kabir Babri Masjid Controversy: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी’ जैसा मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता हुमायूं कबीर ने तैयारी पूरी कर ली है। आज शनिवार 6 दिसंबर, 2025 को मस्जिद का शिलान्यास होना है। इस बात की पुष्टि टीएमसी के बागी नेता (हुमायूं कबीर) के एक करीबी ने की है। उसका कहना है कि इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। सऊदी से मौलवी बुलाए गए हैं। 40,000 लोगों के लिए बिरयानी का पैकेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20000 लोग स्थानीय हैं। इन सब का खर्च 30 लाख से अधिक है। जबकि आयोजन स्थल का कुल बजट 70 लाख के आसपास है।

गांव-गांव में लगी है होर्डिंग

बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद गांव-गांव में पोस्टर, होर्डिंग और पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिनमें नई मस्जिद का डिजाइन भी साफ-साफ दिखाया गया है।

बता दें 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस किया गया था। अब इसके ठीक 33 साल बाद किए गए इस घोषणा ने सियासत के गलियारों में हलचल मचा दी है।

मामले पर कोर्ट का क्या है कहना?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा निर्देश दिया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोजन स्थल (NH-12) और मुर्शिदाबाद के इलाकों में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

भव्य मंच पर 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था

हुमायूं कबीर के करीबी ने बताया कि आयोजन स्थल पर बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। ताकि 400 लोग एक साथ मंच पर बैठ सकें। इससे पहले हुमायूं कबीर कहा था कि आयोजन स्थल पर 3 लाख लोग इकठ्ठा होंगे।

कब से शुरू होगा कार्यक्रम?

बीते दिन हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम को लेकर कहा था कि सुबह 10 बजे से कुरान की आयतों से कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके बाद दोपहर में मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी।

ममता बनर्जी

West Bengal

06 Dec 2025 05:34 am

