बंगाल की खाड़ी में ‘डिप्रेशन’ से बिगड़ा मौसम, इन राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश और तूफान का रेड अलर्ट

Weather Update: बंगाल की खाड़ी में उठा मौसम का मिजाज अब बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, समंदर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे 'डिप्रेशन' में बदल गया है। इसके असर से अगले तीन दिनों तक देश के कई राज्यों में तेज बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है।

मौसम का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में 22 सेंटीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो गई है। वहां हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2.37 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है।