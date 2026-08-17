बंगाल की खाड़ी में ‘डिप्रेशन’ से बिगड़ा मौसम, इन राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश और तूफान का रेड अलर्ट

ओडिशा में बाढ़ का खतरा बरकरार / फोटो सोर्स- X(@PBSHABD)
Weather Update: बंगाल की खाड़ी में उठा मौसम का मिजाज अब बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, समंदर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे 'डिप्रेशन' में बदल गया है। इसके असर से अगले तीन दिनों तक देश के कई राज्यों में तेज बारिश, बिजली कड़कने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी कर दिया है।
मौसम का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में 22 सेंटीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो गई है। वहां हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2.37 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है।
मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरेगा। इसके प्रभाव से इन राज्यों में स्थिति खतरनाक हो सकती है-
IMD ने बिहार के लिए 17 से 23 अगस्त तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का दौर बने रहने की चेतावनी दी है। राज्य में बादल गर्जनें के साथ तेज बिजली कड़कने की संभावना है, जिससे लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों- असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 अगस्त तक लगातार मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है।
उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हवा की गति 45 से 55 किमी/घंटा से बढ़कर 65 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। इसी वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र के पास या पानी में न जाने की सख्त हिदायत दी है।
मौसम विभाग ने सचेत किया है कि इस भीषण मौसम के चलते कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तेज आंधी के कारण बड़े पेड़, उनकी टहनियां और फलदार पेड़ उखड़ सकते हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जबकि पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) का खतरा है। भारी बारिश में रास्ता साफ न दिखने के कारण बस, ट्रेन और हवाई सफर पर भी असर पड़ सकता है।
दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में 17 से 20 अगस्त के बीच आसमान में काले बादल छाए रहेंगे।
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