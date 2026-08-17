भारत-नेपाल सैन्य रिश्तों को मिला नया सम्मान, जनरल धीरज सेठ को नेपाल में मानद ‘जनरल’ रैंक

भारत और नेपाल के सैन्य संबंध केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन और उच्च स्तरीय रणनीतिक आदान-प्रदान का एक मजबूत और पुराना तंत्र स्थापित है। जनरल धीरज सेठ की इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक सशक्त बनाने, प्रशिक्षण तंत्र को आधुनिक बनाने और साझा सुरक्षा चिंताओं पर व्यापक चर्चा होनी तय है। यह यात्रा आने वाले वर्षों में भारत-नेपाल रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेगी।