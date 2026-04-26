पश्चिम एशिया में जंग के बीच PM Modi का संदेश लेकर अजित डोभाल पहुंचे UAE, एक महीने में दूसरी बार MBZ से मिले

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैन्य हमला किया। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले किए। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और ऊर्जा संकट खड़ा हो गया।