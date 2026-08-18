वलसाड तट पर डूबती नाव से 9 मछुआरों को कोस्ट गार्ड ने बचाया; दमन एयर स्टेशन ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर समुद्र में फंसे सभी 9 मछुआरों को सुरक्षित लेकर दमन एयर स्टेशन पहुंचा। बताया गया कि नाव के डूबने की स्थिति में पहुंचने के बाद मछुआरों को सुरक्षित निकालने के लिए तटरक्षक बल ने तत्काल अभियान चलाया। इस दौरान तीन मछुआरों को मामूली चोटें आईं। दमन एयर स्टेशन पहुंचते ही घायल मछुआरों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रखी गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी की जान नहीं गई। तटरक्षक बल की इस त्वरित कार्रवाई से समुद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। पूरे अभियान में टीम ने मुश्किल समुद्री परिस्थितियों के बीच तेजी और सावधानी से काम करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर दिखाता है कि समुद्र में किसी भी आपात स्थिति के दौरान भारतीय तटरक्षक बल लोगों की जान बचाने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है।