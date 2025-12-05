Indigo Crisis: आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, बेंगलुरु-दिल्ली का टिकट 70,000 रुपये, जानें अन्य शहरों का हाल

इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से आधी रात तक अपनी सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह उन 523 उड़ानों में से एक हिस्सा है, जिन्हें अब तक रद्द करना पड़ा है। मुंबई में भी स्थिति गंभीर है-यहां एक ही दिन में 104 उड़ानें रद्द हुईं। इसमें 53 प्रस्थान और 51 आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। चेन्नई के लिए मुंबई से उड़ान का किराया 60,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि एक सप्ताह बाद यही टिकट 4,500 रुपये में उपलब्ध होगा।