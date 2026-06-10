अहम उपलब्धि: जम्मू-कश्मीर में 30 साल में पहली बार मई रहा आतंकवाद से मुक्त, आतंक से नहीं गई किसी की जान

Jammu Kashmir terrorism: जम्मू-कश्मीर में तीन दशक से अधिक समय बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मई के महीने में न तो कोई आतंकवादी घटना हुई है और न ही आतंकवाद से किसी की जान गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के पहले पांच महीनों में आतंकवाद से जुड़ी केवल 12 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें नौ आतंकवादी, एक सुरक्षा बल का जवान, विवादित पहचान वाला एक स्थानीय व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। इस वर्ष अब तक किसी भी नागरिक की मौत दर्ज नहीं हुई है।