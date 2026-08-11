‘चर्चा के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी भाग रहे’, कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना

नई दिल्ली। संसद सत्र के दौरान जारी हंगामे और गतिरोध के बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। कंगना ने विपक्ष पर संसद का समय बर्बाद करने और चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश सब देख रहा है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पहले तो विपक्ष चर्चा कराने के लिए भारी हंगामा करता है और जब सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार होती है, तो ये मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे में संसद कैसे चलेगी? यह बेहद शर्मनाक है कि इन्होंने इस पूरे सत्र में संसद को एक दिन भी ठीक से नहीं चलने दिया।