डीके शिवकुमार की नहीं थम रही मुश्किलें, विभागों के बंटवारे से नाराज मंत्री दिल्ली पहुंचे

Karnataka Congress Crisis: कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार बनने के बाद कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर असंतोष थमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सरकार गठन के पहले सप्ताह में ही लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को लेकर भी एक नया विवाद सामने आ गया है क्योंकि मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विभाग का कार्यभार अब तक नहीं संभाला है। बताया जा रहा है कि विभाग की जिम्मेदारियों और अधिकारों को लेकर स्पष्टता नहीं होने से वह असहज हैं। इस बीच कई नेता दिल्ली पहुंचकर पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे सरकार के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।