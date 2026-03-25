केजरीवाल के ‘शीशमहल’ पर घमासान: 14 लाख की ट्रेडमिल, 1.5 करोड़ के पर्दे… प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में गिनाई लग्जरी सामान की लिस्ट

वर्मा ने फर्नीचर पर हुए खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि सोफा सेट के दो टेंडर हुए, एक 35 लाख रुपए का और दूसरा 1.5 लाख रुपए का। उनके अनुसार, घर में 76 टेबल लगाए गए, जिन पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया। 8 बेड पर 40 लाख रुपए, कुर्सियों पर 60 लाख रुपए और कंसोल पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात कही गई।