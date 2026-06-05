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दिल्ली अग्निकांड में 13 विदेशी नागरिकों की मौत, विदेश मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर बताया किन-किन देशों के लोग थे शामिल

Delhi Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 13 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों की सूची जारी की है, जबकि होटल के सह-मालिक को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 05, 2026

Delhi Malviya Nagar Fire

Delhi Malviya Nagar Fire (Image: ANI)

Malviya Nagar Fire Delhi: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में लगी भीषण आग के मामले में विदेश मंत्रालय (MEA) ने बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वाले 21 लोगों में से 13 विदेशी नागरिक थे। भारत सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि वह संबंधित देशों के दूतावासों के लगातार संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मृत विदेशी नागरिकों में मोजाम्बिक, नाइजीरिया, लाइबेरिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, कांगो और इराक के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा हादसे में करीब 20 से 22 विदेशी नागरिक घायल भी हुए हैं।

किन देशों के नागरिकों की हुई मौत?

विदेश मंत्रालय के अनुसार, आग की इस भयावह घटना में मोजाम्बिक का एक, नाइजीरिया के चार, लाइबेरिया का एक, किर्गिस्तान के तीन, उज्बेकिस्तान का एक, बांग्लादेश का एक, कांगो का एक और इराक का एक नागरिक शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाओं में भी मदद की जा रही है।

21 लोगों की गई जान

बुधवार को मालवीय नगर स्थित होटल में भीषण आग लग गई थी। हादसा इतना भयावह था कि इसमें कुल 21 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिसके बाद मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया।

होटल मालिक पुलिस रिमांड पर

आग लगने के मामले में पुलिस ने होटल के सह-मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां साकेत कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें गैर इरादतन हत्या, आग लगाकर नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से लोगों की जान खतरे में डालना और अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह जांच कर रही है कि होटल में सुरक्षा के जरूरी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी, होटल में आग से बचाव के इंतजाम सही थे या नहीं और इस हादसे के लिए किसकी लापरवाही जिम्मेदार थी।

सूत्रों के मुताबिक, लवकेश बजाज कई हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स का संचालन करता है और जिस इमारत में आग लगी, उसका वह प्रमुख मालिक बताया जा रहा है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि होटल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कहीं गंभीर लापरवाही तो नहीं बरती गई थी।

दूतावासों के संपर्क में भारत सरकार

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार मृतकों और घायलों के देशों के दूतावासों के लगातार संपर्क में है। घायलों के इलाज, जरूरी कागजी कार्रवाई और अन्य मदद के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

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Delhi News

Published on:

05 Jun 2026 05:47 pm

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