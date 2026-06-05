दिल्ली अग्निकांड में 13 विदेशी नागरिकों की मौत, विदेश मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर बताया किन-किन देशों के लोग थे शामिल

Malviya Nagar Fire Delhi: दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में लगी भीषण आग के मामले में विदेश मंत्रालय (MEA) ने बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वाले 21 लोगों में से 13 विदेशी नागरिक थे। भारत सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि वह संबंधित देशों के दूतावासों के लगातार संपर्क में है।