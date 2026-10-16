15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पूर्वोत्तर भारत से मानसून की विदाई, सामान्य से 26% कम बारिश, दिल्ली-NCR में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से मानसून की वापसी हो गई है। जून-सितंबर में क्षेत्र में 26% कम बारिश हुई, जबकि दिल्ली-NCR में 16 अक्टूबर को भी बारिश और आंधी की संभावना है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 16, 2026

imd alert

AI Image-(ChatGpt)

IMD Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों से विदा हो गया। मानसून की वापसी सामान्य समय के आसपास हुई, लेकिन इस साल जून से सितंबर के बीच पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर, दिल्ली-NCR में गुरुवार को तेज बारिश और गरज-चमक के बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी बारिश और आंधी की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में अब तापमान धीरे-धीरे गिरने लगेगा। सर्दियों का असर नवंबर के आखिरी हिस्से से महसूस होने की उम्मीद है। पिछले साल 2025 में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से मानसून की वापसी 14 अक्टूबर को हुई थी।

पूर्वोत्तर में 26% कम बारिश, मेघालय सबसे ज्यादा प्रभावित

IMD के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मानसून सीजन के दौरान पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में कुल मिलाकर सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश हुई। इस क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इनमें मेघालय में सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई। इसके बाद मणिपुर में 46 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 44 प्रतिशत और असम में 28 प्रतिशत कम बारिश हुई। मेघालय में इस मानसून सीजन में केवल 1,077.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 2,695.3 मिलीमीटर है। इस तरह राज्य में सामान्य से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई।

सिक्किम और नागालैंड में सामान्य से ज्यादा बारिश

पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में बारिश की स्थिति अलग-अलग रही। सिक्किम में सामान्य से 9 प्रतिशत और नागालैंड में 6 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं, मिजोरम में 19 प्रतिशत और त्रिपुरा में 16 प्रतिशत कम बारिश हुई। IMD के मानकों के अनुसार, सामान्य से 19 प्रतिशत कम से लेकर 19 प्रतिशत अधिक बारिश को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। इसी वजह से मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश कम होने के बावजूद इसे सामान्य श्रेणी में गिना जाता है।

देशभर में मानसूनी बारिश 87% रही

IMD के मुताबिक, जून से सितंबर 2026 के दौरान देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून से कुल 759.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह दीर्घकालिक औसत (LPA) का 87 प्रतिशत है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, साल 2001 के बाद यह देश में चौथा सबसे कम मानसूनी बारिश वाला सीजन रहा। वहीं, 1901 के बाद से दर्ज आंकड़ों में यह 13वां सबसे कम बारिश वाला मानसून सीजन है।

दिल्ली-NCR में आज भी बारिश और आंधी का अलर्ट

दिल्ली-NCR में गुरुवार को तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बदला। आसमान में घने बादल छाने के बाद IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी दिल्ली में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। राजधानी के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को तेज हवाओं, बिजली गिरने और अचानक होने वाली बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Oct 2026 04:00 am

Hindi News / National News / पूर्वोत्तर भारत से मानसून की विदाई, सामान्य से 26% कम बारिश, दिल्ली-NCR में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नौकरियां पैदा करने के लिए सिर्फ निवेश काफी नहीं, मजबूत आर्थिक व्यवस्था क्यों है जरूरी?

Sustainable Job Creation news
राष्ट्रीय

वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक मजबूती कैसे बनाता है भारत का विविध विकास मॉडल?

India GDP
राष्ट्रीय

आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की नई पहचान: कैसे मजबूत हो रही है भारत की सैन्य तकनीक और स्वदेशी उत्पादन क्षमता?

Indian Air Force satellite news
राष्ट्रीय

CJP तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, चुनिंदा समूह को झंडे लहराने की इजाजत, आम लोगों से दूर रहने की अपील

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय

कोर्ट में माफी मांगने वाली बात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी सफाई, कहा- माफी मांगना एक तय प्रक्रिया, अवमानना का मामला नहीं बनता

supreme court news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.