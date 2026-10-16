पूर्वोत्तर भारत से मानसून की विदाई, सामान्य से 26% कम बारिश, दिल्ली-NCR में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में गुरुवार को तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बदला। आसमान में घने बादल छाने के बाद IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी दिल्ली में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। राजधानी के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को तेज हवाओं, बिजली गिरने और अचानक होने वाली बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।