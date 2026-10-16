पूर्वोत्तर भारत से मानसून की विदाई, सामान्य से 26% कम बारिश, दिल्ली-NCR में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट

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IMD Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों से विदा हो गया। मानसून की वापसी सामान्य समय के आसपास हुई, लेकिन इस साल जून से सितंबर के बीच पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर, दिल्ली-NCR में गुरुवार को तेज बारिश और गरज-चमक के बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी बारिश और आंधी की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में अब तापमान धीरे-धीरे गिरने लगेगा। सर्दियों का असर नवंबर के आखिरी हिस्से से महसूस होने की उम्मीद है। पिछले साल 2025 में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से मानसून की वापसी 14 अक्टूबर को हुई थी।
IMD के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मानसून सीजन के दौरान पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में कुल मिलाकर सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश हुई। इस क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इनमें मेघालय में सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई। इसके बाद मणिपुर में 46 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 44 प्रतिशत और असम में 28 प्रतिशत कम बारिश हुई। मेघालय में इस मानसून सीजन में केवल 1,077.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 2,695.3 मिलीमीटर है। इस तरह राज्य में सामान्य से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई।
पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में बारिश की स्थिति अलग-अलग रही। सिक्किम में सामान्य से 9 प्रतिशत और नागालैंड में 6 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं, मिजोरम में 19 प्रतिशत और त्रिपुरा में 16 प्रतिशत कम बारिश हुई। IMD के मानकों के अनुसार, सामान्य से 19 प्रतिशत कम से लेकर 19 प्रतिशत अधिक बारिश को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। इसी वजह से मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश कम होने के बावजूद इसे सामान्य श्रेणी में गिना जाता है।
IMD के मुताबिक, जून से सितंबर 2026 के दौरान देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून से कुल 759.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह दीर्घकालिक औसत (LPA) का 87 प्रतिशत है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, साल 2001 के बाद यह देश में चौथा सबसे कम मानसूनी बारिश वाला सीजन रहा। वहीं, 1901 के बाद से दर्ज आंकड़ों में यह 13वां सबसे कम बारिश वाला मानसून सीजन है।
दिल्ली-NCR में गुरुवार को तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बदला। आसमान में घने बादल छाने के बाद IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी दिल्ली में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। राजधानी के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को तेज हवाओं, बिजली गिरने और अचानक होने वाली बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
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