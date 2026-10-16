नौकरियां पैदा करने के लिए सिर्फ निवेश काफी नहीं, मजबूत आर्थिक व्यवस्था क्यों है जरूरी?

वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा और रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, बड़े स्तर पर सड़क, परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा वित्तीय सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इससे उत्पादकता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने निजी क्षेत्र को विकास की प्रक्रिया का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि ज्यादातर नौकरियां निजी कंपनियों और कारोबारों के जरिए पैदा होंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा स्टार्टअप की इसमें बड़ी भूमिका होगी। सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश जुटाना जरूरी है, लेकिन इसकी सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितना पैसा निवेश के लिए जुटाया गया। यह भी देखना चाहिए कि उससे कितनी नौकरियां पैदा हुईं और उत्पादकता में कितना सुधार हुआ।