मौत के आखिरी तीन दिन: पिता जा चुके थे, जवाहर लाल को लगा सो रहे हैं, मां रोईं तो रोका- नींद टूट जाएगी

मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहर ने 'जवाहरलाल नेहरू: एन ऑटोबायोग्राफी' में पिता के अंतिम दिनों का ब्योरा लिखा है। अंत समय में यह हाल हो गया था कि पार्टी के कामकाज में भी शामिल नहीं हो पा रहे थे। मौत से महज कुछ दिन पहले इलाहाबाद में आनंद भवन से सटे स्वराज भवन में पार्टी की बैठक चल रही थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू न उसमें शामिल हो पाए थे और न ही दिलचस्पी लेने की स्थिति में थे। यह फरवरी के पहले हफ्ते की बात थी। असल में यह बैठक बुलाई ही इसलिए गई थी कि सारे नेता संभवतः अंतिम बार मोतीलाल नेहरू से मिल लेंगे। बैठक एक बहाना था।