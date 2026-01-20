Mumbai Mayor Election: BJP-शिंदे का नहीं उद्धव ठाकरे का बनेगा मेयर, जानें क्या है पूरा समीकरण

Mumbai Mayor Election: मुंबई मेयर चुनाव में लगातार सस्पेंस बढ़ा हुआ है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के एक बयान से एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। दरअसल, BMC चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। हालांकि बहुमत से दूर उद्धव के इस बयान ने सभी का ध्यान खींचा है।