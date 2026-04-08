Assembly Elections 2026: केरल और असम में कौन बनेगा मुसलमानों का मसीहा! जानें किन दलों का होगा असली इम्तिहान

Muslim vote bank in Assam and Kerala: असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन तीनों जगहों पर चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केरल में वाम मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत यूडीएफ आमने-सामने हैं। दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है।