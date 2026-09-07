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नगांव उपचुनाव का बिगुल बजा, 6 अक्टूबर को वोटिंग; कांग्रेस छोड़ BJP में गए बोरदोलोई की सीट पर होगा मुकाबला

असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। बोरदोलोई के BJP में जाने के बाद सीट खाली हुई थी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 07, 2026

Nagaon Bypoll Election 2026

असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए 6 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव, photo IANS

Nagaon Lok Sabha Bypoll: भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। यह सीट पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने 2026 के असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी बदली थी।

चुनाव आयोग के अनुसार, बोरदोलोई के इस्तीफे के कारण नगांव संसदीय क्षेत्र (PC-9) की सीट खाली हो गई है। चुनाव 6 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। नोटिफिकेशन 9 सितंबर को जारी किया जाएगा, जबकि नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी।

बोरदोलोई के इस्तीफे से खाली हुई सीट

नगांव से दो बार लोकसभा सांसद रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोरदोलोई ने असम विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले मार्च में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए और सत्ताधारी पार्टी के टिकट पर दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते। फिर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव हो रहा है।

उनके जाने से असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, खासकर इसलिए क्योंकि बोरदोलोई पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और दशकों से पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस छोड़ने से पहले उन्होंने संगठन के भीतर मतभेदों और अपमान व दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया था।

EVM और VVPAT का होगा इस्तेमाल

इसलिए, नगांव उपचुनाव का महत्व केवल खाली संसदीय सीट तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद उसकी बढ़त की शुरुआती परीक्षा होगी, जबकि कांग्रेस उस सीट को बनाए रखने की कोशिश करेगी जिसका प्रतिनिधित्व उसने बोरदोलोई के माध्यम से किया था।

AIUDF के विपक्षी पार्टी का समर्थन करने के बजाय अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला करने के बाद कांग्रेस के लिए मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि नगांव के लिए वोटर लिस्ट इस साल 10 फरवरी को फाइनल रूप से प्रकाशित की गई थी, जबकि सभी पोलिंग स्टेशनों पर EVM और VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट के अलावा पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम व रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम व धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है।

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Updated on:

07 Sept 2026 11:46 pm

Published on:

07 Sept 2026 11:44 pm

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