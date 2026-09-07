नगांव उपचुनाव का बिगुल बजा, 6 अक्टूबर को वोटिंग; कांग्रेस छोड़ BJP में गए बोरदोलोई की सीट पर होगा मुकाबला

नगांव से दो बार लोकसभा सांसद रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोरदोलोई ने असम विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले मार्च में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए और सत्ताधारी पार्टी के टिकट पर दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते। फिर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव हो रहा है।